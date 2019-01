L’estetista di Meghan Markle ha rivelato i suoi segreti di bellezza DIY

Semplici, economici

Vorresti una pelle luminosa come quella di Meghan Markle spendendo pochissimi euro? La sua facialist, Nichola Joss, dice che è possibile.

La visagista delle celebrità, che ha in cura donne che non invecchiano come Priyanka Chopra, Meghan Markle e Gwyneth Paltrow, ha spiegato a Refinery 29 che le maschere per il viso fai-da-te sono il segreto di bellezza di molte star.

"Le maschere per il viso fatte in casa sono fantastiche e le appoggio pienamente", ha detto nell'intervista al magazine. "Sono semplici, economiche e hai il pieno controllo degli ingredienti che stai mettendo sulla tua pelle - motivo per cui la maggior parte dei miei clienti li adora".

Joss ha poi elencato i cinque ingredienti universali, illuminanti, lenitivi ed esfolianti essenziali per la cura della pelle. La parte migliore? Li puoi trovare tutti in cucina:

Olio di cocco

Per la facialist è la base perfetta per tutte le basi delle maschere DIY. "Si mescola bene con gli altri ingredienti e crea una consistenza lenitiva e pastosa", ha spiegato.

Curcuma

"La curcuma è un ingrediente straordinario con molti benefici per la pelle, è calmante e aiuta ad alleviare l'infiammazione e la congestione", ha detto Nichola a Refinery 29 . "La curcuma miscelata con olio di cocco è una ricetta semplice che agisce sia per illuminare che per idratare la pelle."

Fiocchi d'avena

I fiocchi d'avena sono molto di più di una sana colazione, puoi anche usarli per fare lo scrub al viso: "L'avena agisce come un delicato esfoliante fisico e fa miracoli sulla pelle quando si fonde con una base come l'olio di cocco o il miele", ha detto Joss.

Miele

Per lenire la pelle secca o irritata, metti un cucchiaio di miele in una ciotola di yogurt greco, mescola e poi massaggia sul viso. Mischiato ai fiocchi d'avena, la maschera sarà dolcemente esfoliante.

I bianchi d'uovo

Per anni, forse millenni, l'albume dell'uovo è stato sfruttato per la sua albumina, una proteina che può essere utilizzata per stringere i pori e cancellare i punti neri. "I bianchi d'uovo aiutano ad illuminare la pelle", ha spiegato Joss.

ph: getty images