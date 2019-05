Lena Dunham posa tutta nuda su Instagram per promuove la body positivity

EveryBody is beautiful

"Qualsiasi negatività che incontri è solo una scusa per amarti ancora di più, giusto?", ha scritto Lena Dunham su Instagram nella didascalia di uno scatto dove posa completamente nuda, seduta su una coperta in quello che sembra un magnifico giardino. L'attrice, regista, produttrice, scrittrice e da qualche tempo anche pittrice (quanti talenti ha Lena?!) ha poi chiesto ai suoi tre milioni di seguaci di scrivere nei commenti un motivo per cui si amano, e si è offerta di farlo per prima: "Sono un adulta sobria e responsabile che ama ancora restare nuda", ha scritto.

Un paio di anni fa i media e la società avevano glorificato una sua significativa perdita di peso, ma la verità è che Lena era molto malata e stava combattendo con l'endometriosi. Per la splendida 33enne è molto importante continuare a ribadire che non importa quanto del suo corpo voglia mostrare al mondo, questo non dovrebbe mai essere oggetto di commento sociale. E non fa una piega perché EveryBody is beautiful.

ph. getty images