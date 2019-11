Le unghie KAWAII di Dua Lipa sono la manicure di cui hai bisogno per superare l’autunno

Kawaii overload

Freddino? Grigino? Umidino? Sì, siamo nel pieno dell'autunno e per i meteoropatici non è certo il miglior periodo dell'anno. Alla primavera manca ancora un sacco, ma puoi fare come Dua Lipa e portarla sulle tue unghie. La manicurist londinese preferita dalla pop star, Michelle Humphrey, meglio conosciuta su Instagram come @nailsbymh, ha condiviso l'ultima coloratissima nail art che ha creato per Dua.

Eccola qui:

"Kawaii overload per l'angelo Dua Lipa", ha scritto Michelle nella didascalia. E infatti sulla base ombré nei toni fluo, la nail artist ha disegnato frutta, smile, amabili mostrini, adorabili gattini e fiori carini. Più kawaii di così non si può!

Preferisci, invece, la grande tendenza nail del momento? Ovvero il rosa e il nude? Lancia il video e troverai un sacco di ispirazioni tutte da copiare:

ph. getty images