Unghie: una mano lilla e l’altra rosa, la manicure indecisa di Kylie Jenner sa di primavera

Siamo ancora in pieno inverno, ma complici le giornate che si allungano, stiamo già sognando la primavera. Hai notato che alle 17.00 c'è ancora il sole? Che meraviglia. Non è ancora tempo per indossare vestitini fioriti e mini gonne di jeans, ma possiamo far fiorire le nostre unghie in anticipo - e la nuova manicure di Kylie Jenner è tutto ciò che ci serve per iniziare a sperimentare le nail per la prossima bella stagione.

Visualizza questo post su Instagram couldn’t decide 💗💜 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 7 Gen 2020 alle ore 6:08 PST

La giovane miliardaria ha condiviso su Instagram le sue nuove mismatched nail, le unghie di una mano sono lilla, mentre quelle dell'altra rosa baby. "Non riuscivo a decidere", ha scritto Kylie nella didascalia.

Cosa ci piace? La scelta cromatica indecisa, che però insieme crea un palette che profuma di primavera. Inoltre è perfetta per testate diverse nuance e capire quale ci annoia dopo poco giorni e quale invece vorremmo sfoggiare per sempre.

Unghie nude? Nel video abbiamo raccolto un sacco di ispirazioni tutte da copiare:

