Le unghie di cristallo di Dua Lipa: il twist super scintillante alla classica french manicure 

Glitter nail <3

Dua Lipa ama sperimentare e giocare con le unghie, sorprendendoci sempre con le sue nail ad alto impatto. La principessa del pop è volata a New York e quando si trova in città la sua tappa fissa è dalla famosa nail artist delle celebs Mei Kawajiri. Lo stesso giorno in cui ha sorpreso i fan rivelando di essere tornata mora, ha anche mostrato una nuova creazione di Kawajiri: una french manicure tutta di cristalli.

La manicurist ha condiviso il dettaglio del suo lavoro su Instagram - preparati all'ossessione:

Visualizza questo post su Instagram @dualipa New Nails, New Hair🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 16 Lug 2020 alle ore 5:57 PDT

La luccicante french manicure di Dua ha una base di smalto glitter e la classica punta bianca è decorata con strass scintillanti. Se questa volta non ha come al solito puntato sul colore (dobbiamo ancora riprenderci dalle nail giallo neon con gli smiley), la 24enne non ha davvero risparmiato nel reparto glitter.

ph. getty images