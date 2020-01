Le unghie olografiche di Selena Gomez nel videoclip di “Rare”: la tendenza nail 2020 da fiaba

Una manicure da sogno

Dopo "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", Selena Gomez ha pubblicato il terzo singolo dal suo nuovo album, "Rare", titletrack del disco. Se hai visto il videoclip della canzone, sarai rimasto incantato dall'atmosfera da fiaba e da tutte quelle farfalle che danzano intorno alla splendida 27enne. Purtroppo non abbiamo consigli su come convincere una farfalla a posarsi leggiadra proprio sulla punta del tuo naso, ma in tempo per la prossima primavera, possiamo invece mostrarti il dettaglio delle unghie olografiche che Selena sfoggia nel videoclip.

Nel video, Selena balla con il viso e le labbra ricoperte di polvere olografica, per completare il look non potevano mancare delle unghie abbinate, anch'esse splendenti di glitter olografici. Per fortuna, il fidato nail artist della cantante, Tom Bachik, ha condiviso la foto della manicure su Instagram.

Eccola qui:

Come spiega il manicurist nella didascalia, lui e Selena hanno scelto:

"Una forma ovale morbida di media lunghezza con un luccichio olografico" per completare il look da "fata eterea e stravagante" del visual del videoclip.

Perché ci piace? Semplice è molto facile da replicare, basta uno smalto trasparente con i glitter e il gioco è fatto. Il modo migliore per regalare un tocco primaverile alla solita manicure trasparente, quella veloce, quella che si fa quando si ha giusto il tempo di passare il top coat.

L'uscita del nuovo album di Selena, "Rare", ha scatenato tutto il sostegno possibile da parte dei fan. E non solo! Anche le star della musica hanno supportato il progetto, come hanno fatto Taylor Swift e Cardi B. E mentre "Rare" scala le classifiche, non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il prossimo videoclip e soprattutto con quale manicure ci stupirà.

ph. getty images