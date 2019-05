Le trecce da red carpet di Margot Robbie sono l’hairstyle dell’estate 2019

Da copiare!

Margot Robbie ha incantato sulla montée des marche del Festival del cinema di Cannes alla prima mondiale di "C'era una volta a Hollywood", ma era ancor più bella mentre posava per i fotografi durante il successivo photocall. Ispirandosi alle atmosfere del film ambientato negli anni '60, dopo il look "mode" della premiere, la bella 28enne si è trasformata in una figlia dei fiori. Un lungo abito bianco di pizzo di cotone, sandali argento e un'acconciatura che vorremmo sfoggiare durante tutta l'estate 2019!

Moderno e boho, le ciocche frontali si rincorrono in 4 trecce, incorniciando lo splendido viso di Margot. Del resto, i beauty look ispirati agli anni '60 sono sempre sinonimo d'estate e noi stiamo già sognando di intrecciare i nostri capelli nel tramonto di una spiaggia dorata. E tu, sei pronta a tirare fuori lo spirito libero che è in te?

ph. getty images