Capelli: i più grandi, radicali e sconvolgenti cambi di hair style delle star nel 2020

Quanti colpi di testa!

Il 2020 è un anno che entrerà nella storia per i più sconvolgenti cambi look delle star.

Non possiamo che iniziare con Miley Cyrus che è riuscita a far tornare di moda il taglio più chiacchierato di sempre: il "mullet" perfetto per lanciare il suo nuovo album pop rock "Plastic Hearts".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ma c'è anche chi come Demi Lovato si è tagliata tutti i capelli in un pixie cut platino, perché come una volta ha detto Coco Chanel: "Una donna che si taglia i capelli sta per cambiare la sua vita" - nel suo caso, un makeover post fine relazione tossica dopo aver rotto il suo fidanzamento con Max Ehrich.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

Ora entriamo nel reparto tinta rossa grazie a due famose sorelle.

Kylie Jenner ha da poco svelato il suo nuovo hairstyle rubino su Instagram, una nuance perfettamente abbinata ai colori del Natale LOL. Ma per dovere di cronaca, dobbiamo dire che prima di lei a stupire con il rosso è stata Kim Kardashian per un breve periodo l'estate scorsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Lady Gaga ama sorprenderci con i suoi cambi di capelli e nell'ultimo anno con l'uscita del nuovo album "Chromatica" ha provato una miriade di nuance pastello, azzurro, "biondo oceano", rosa bubblegum.

E ora, la super star di "Stupid Love" ha aggiunto anche il lilla pastello alla lista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Con un colpo di testa davvero inaspettato Emily Ratajkowski ha deciso di vivere l'estate 2020 da bionda. Con l'autunno è poi tornata alla sua chioma naturale, lucida e color castano cioccolato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

L'ottobre scorso, Halsey si è rasata ancora una volta tutta la testa. La cantante di "Manic" ha poi colorato il suo buzzcut con un incredibile lavoro di tintura. Uno skinhead marmorizzato decorato con onde blu, verdi e gialle neon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da halsey (@iamhalsey)

Lo scorso autunno, Joe Jonas ha tinto i suoi capelli di rosa - e ci chiediamo se l'abbia fatto in onore della nascita della sua prima figlia con Sophie Turner. In ogni caso, questo colpo di testa lo proclama subito il papà più cool in circolazione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas)

Come ha passato la quarantena Cole Sprouse? L'attore di Riverdale ha detto addio temporaneamente alla tinta scura del suo personaggio Jughead e si è impegnato a far crescere i suoi capelli biondi naturali, ma soprattutto baffi e pizzetto - che hanno fatto impazzire i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cole Sprouse (@colesprouse)

Come descrivere il look di Pauly D? Tanto gel sui capelli per creare la sua famosa acconciatura a corona.

Con un inaspettato colpo di testa la star di Jersey Shore ha deciso di aggiornare la sua iconica pettinatura. No, non stiamo parlando del gel, a quello non rinuncerebbe mai, ma di un nuovo incredibile colore di capelli.

All'inizio di dicembre, il DJ ha condiviso delle foto su Instagram per mostrare la sua nuova corona biondo platino - e, whoa, quasi non riconoscevamo il nostro caro amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DJ Pauly D (@djpaulyd)

ph. getty images