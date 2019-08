Le nuove mèche di Kim Kardashian sono così anni ’90 che le adoriamo!

Anche se probabilmente si tratta di una parrucca

Kim Kardashian è qui per cambiare il suo look ancora una volta. E no, non intendiamo con Photoshop o con presunte punturine sul viso, facciamo i seri. Vogliamo dire con un sottile e favoloso cambio di colore di capelli, probabilmente si tratta di una parrucca, ma anche se lo fosse, ne siamo comunque ossessionati perché emana irresistibili vibrazioni anni '90.

Su Instagram, il suo hairstylist Andrew Fitzsimons ha pubblicato una foto mentre pettina la criniera di Kim. Impossibile non notare le mèche castano chiaro che illuminano la base più scura, un rivisitazione contemporanea dei colpi di sole, che sono da tempo spariti dalla scena beauty - almeno tra le più giovani. Carico di un emozionante ritorno al passato, l'hairstyle è un tributo alle icone degli anni '90, top model come Naomi Campell e Kate Moss, ma anche pop star come Jessica Simpson e Christina Aguilera le portavano con disinvoltura all'epoca.

Del resto, l'acconciatura è stata pensata per un servizio fotografico per promuovere la nuova Matte Collection di KKW Beauty, che omaggia proprio i beauty look delle top model degli anni '90.

ph. getty images