Le mega mèche di Kylie Jenner e Bella Thorne: la tendenza pazza capelli post quarantena

Così anni 2000

Siamo nel pieno della fase due, il distanziamento sociale come i dispositivi di protezione sono ancora vitali nella lotta contro il coronavirus, ma possiamo uscire e perfino tornare dai nostri amati parrucchieri per dare finalmente una sistemata ai capelli, considerato che la situazione si è fatta molto "folta". Una semplice spuntata non ti basta? Allora forse sarai tentata di provare la tendenza capelli più pazza del momento: le mega mèche a contrasto che incorniciano il viso. Vai di decolorante!

Questa tendenza capelli spopola su Instagram e anche tra le celebrità. Durante il lockdown, Kylie Jenner ha stupito i fan mostrando su Instagram due grossi colpi di sole biondi che spiccano sul biondo cenere che sfoggia da qualche tempo. Sarà un fai-da-te oppure ha infranto la quarantena? Speriamo tanto che sia la prima ipotesi.

Invece è sicuramente un DIY quello di Bella Thorne. L'attrice ha appena condiviso su Instagram le sue nuove mèche platino posizionate intorno al viso, totalmente in contrasto con il suo castano naturale.

Se eri un adolescente all'inizio degli anni 2000, le ricorderai molto bene, perché tutte le tue compagne di scuola le portavano, probabilmente anche tu. Se invece fai parte della Generazione Z, ti starai chiedendo: ma cosa sono queste mega méche comparse improvvisamente su Instagram? Si tratta di una rivisitazione moderna dell'acconciatura più iconica della fine degli anni '90 primi anni 2000. E senza alcun dubbio possiamo dire che le ha inventate "Ginger Spice" Geri Halliweel ai tempi delle Spice Girls. Ecco la prova:

Ora, non preoccuparti non torneranno di moda anche i jeans a vita bassa (anche se ci sono alcuni rumors che dicono il contrario).

Ora vediamoci un live di "Say You'll Be There", dove le mèche di Ginger Spice si vedono benissimo:

