Le più strane maschere per capelli casalinghe DIY raccomandate dalle star

Da provare!

Ti sei mai chiesto il modo in cui celebrity come Gigi Hadid, Blake Lively e Adriana Lima mantengono i loro capelli sani e lucenti? Ecco, ti stupirà scoprire che il loro segreto di bellezza non è un costosissimo prodotto specifico, ma rimedi naturali e casalinghi, che, soprattutto, sono davvero alla portata di tutti.

Curioso? Ecco, le maschere per capelli fluenti DYI che le tre bellezze raccomandano, perché, secondo loro, funzionano davvero.

Gigi Hadid sperimenta con lo styling, ma mai con il colore, le lunghe e fluenti onde dorate sono il suo marchio di fabbrica. Il segreto della super modella? Olio di cocco e un sacco di pazienza. In un'intervista a wmagazine.com ha infatti dichiarato:

"Quando ho tempo libero, faccio un impacco di olio di cocco ai miei capelli, li raccolgo in una crocchia e poi non li lavo per un po' di tempo", ha spiegato la super modella.

"Puoi fare la doccia, ovviamente, ma non sciogliere i capelli per tre giorni, fai agire l'olio di cocco, e poi alla fine, quando li lavi, applica prima lo shampoo, poi risciacqua, poi di nuovo un'altra passata di shampoo. Perché se bagni i capelli prima, l'acqua impedirà allo shampoo di entrare nei tuoi capelli e rimarranno ancora untuosi ".

Il segreto dell'ambita e lucente chioma bionda di Blake Lively si nasconde dentro al frigorifero. In un'intervista a Byrdie, la ex star di Gossip Girl ha rivelato che usa la maionese come fosse una maschera per rinforzare i capelli e impedire che si secchino. Questo incredibile trattamento le è stato insegnato da sua madre, qualcosa che le donne della sua famiglia si tramandano da generazioni. La combinazione di olio, tuorlo d'uovo e aceto fortifica, nutre e lucida i capelli.

“Mia mamma mi ha insegnato questo fantastico rimedio di bellezza. Prima di farsi la doccia, mette maionese sulla metà inferiore dei capelli", ha spiegato Lively. "In questo modo, quando li lava, il sapone non aggredisce le punte, asciugandole e facendole diventare fragili".

Se brami i capelli di Adriana Lima, il segreto è l'avocado. La modella ha rivelato a Into the Gloss che una volta alla settimana schiaccia un avocado e lo mescola con il suo balsamo per creare una maschera per capelli fai-da-te che lascia agire per circa 30/45 minuti. Anche questo è un trattamento antico:

"In Brasile, prendiamo il balsamo o la maschera per capelli e lo mescoliamo con l'avocado e lo mettiamo tra i capelli per fare un vero trattamento", ha detto Lima. “Lascia i tuoi capelli super brillanti. Non sto scherzando! E l'avocado non ha un forte profumo, quindi poi non avrai un odore strano. Lo prometto."

ph. getty images