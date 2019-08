Le lunghe onde da sirena di Kylie Jenner sono qui per ricordarci che è ancora estate

I capelli da sirena sono per sempre

Alcune tendenze sono transitorie, ma i capelli da sirena sono per sempre e sono anche l'unico modo per portare con sé le sensazioni estive anche nelle stagioni più fredde. E proprio in questo momento di transizione estate-autunno, Kylie Jenner scuote su un Instagram la sua criniera perfettamente ondulata come le onde del mare.

Visualizza questo post su Instagram The other night wearing @stassiebaby x @missguided available now 💗✨ Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 22 Ago 2019 alle ore 2:28 PDT

Splendidamente abbronzata, addominali e decolleté ancora baciati dal sole, i capelli della giovane miliardaria sono un inno all'estate (che purtroppo sta per finire), dalla riga in mezzo le sinuose ciocche ricadono ben oltre la vita per un effetto da sirena ammaliatrice.

Ma è di una magnate del mondo beauty di cui stiamo parlando e, come tale, lo stile bohémien è accompagnato da una finitura glamour. Rossetto roseo coordinato con il fard della stessa nuance e un tocco di illuminante sulla parte alta dello zigomo e sulla punta del naso.

Se desideri portare con te l'estate per tutto l'anno, la lezione è chiara: i capelli da sirena sono un archetipo di bellezza senza tempo e senza stagioni.

ph. getty images