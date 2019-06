Lady Gaga prende in prestito la ponytail di Ariana Grande

Ma forse c'entra Madonna

Lady Gaga è la camaleonte del pop, inaspettata, sempre diversa, ma con uno stile super riconoscibile, Mother Monster può osare davvero tutto. Per la sua ultima trasformazione, la splendida trentatreenne ci ha stupito prendendo in prestito la pettinatura di un'altra famosa popstar: la ponytail di Ariana Grande. Certo meno folta, ma altrettanto spettacolare e soprattuto comoda in caso di umidità.

Avvistata a New York, Gaga ha raccolto le sue lunghe onde platino con una ciocca di capelli arrotolata, in pieno Grande style. Leggings, giacca da motociclista in pelle borchiata e stivaletti con il tacco da vera dura.

Ora non vogliamo dire che Ariana Grande ha l'esclusiva sulla coda di cavallo altissima, perché c'è una famosa precedente: Madonna negli anni '90 durante il tour di Blonde Ambition:

via GIPHY

Lady Gaga e Madonna non si erano affatto simpatiche, ma hanno fatto pace dopo la vittoria agli Oscar di "A star is born". Magari era un omaggio a lei.

ph. getty images