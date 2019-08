La unghie “frutta tropicale” di Gigi Hadid sono la manicure più golosa dell’estate

Deliziosa

Prima ci ha stupito con un'adorabile french manicure con le margherite, ora Gigi Hadid ci ingolosisce con la frutta tropicale. Per la sua seconda manicure dell'estate, la super modella ha trasformato le sue unghie in una deliziosa macedonia, minuscole fette di kiwi, anguria, arancia e frutto del drago illuminano la base nude di una oval da far venire l'acquolina in bocca!

La manicurist che ha creato questa bellezza si chiama Mei Kawajir, meglio conosciuto su Instagram come @nailsbymei. La nail artist delle celebrity ha condiviso la "fruit french" di Gigi sul suo account Instagram e non la ringrazieremo mai abbastanza per averlo fatto!

Hai bisogno di qualche altra ispirazione? Lancia il video e troverai un sacco di idee e colori per nail art freschissime con cui illuminare la tua estate 2019:

ph. getty images