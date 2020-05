La treccia spettinata di Millie Bobby Brown è perfetta per i capelli da fase 2

Basta messy bun da quarantena!

La nostra routine di capelli da quarantena? Tutte le possibili variazioni di messy bun, non raccolti carini, piuttosto tentativi di addomesticare i nostri capelli cresciuti a dismisura durante il #IoRestoACasa. Ora però siamo nella tanto attesa fase due, il distanziamento sociale è ancora vitale, ma possiamo uscire per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. E per chi non è uno sportivo, le passeggiate (solo se strettamente necessarie) vogliono dire davvero molto. Ma ricorda: sempre rispettando la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone e con mascherina e guanti per proteggere noi stessi e gli altri. Quindi è proprio tempo di scogliere il messy bun e renderci presentabili, l'ispirazione? Ci viene da Millie Bobby Brown e dalla sua treccia carina, facile, spettinata al punto giusto e davvero molto cool.

L'hairstylist delle star Bridget Berger ha condiviso una foto throwback sul suo account Instagram, di quella che passerà alla storia come la treccia più PERFETTA e disordinata di sempre, che ha creato per la giovane attrice di Stranger Things. Guarda che intreccio! I ciuffi lasciati liberi davanti! Forse ci vorranno almeno 15 tentativi per replicarla, ma ehi, ne vale davvero la pena.

La reazione di Millie? L'ha rapidamente condivisa sulle sue Instagram Stories, sottotitolando opportunamente la foto "questa sì che è carina".

Ok, noi ora facciamo un bello screenshot e ci mettiamo ad intrecciare!

Capelli a parte, la 16enne ha devoluto 15mila sterline al servizio sanitario nazionale inglese, come contributo a chi lotta ogni giorno in prima linea contro il coronavirus.

