La nuova ossessione di TikTok? Idratanti colorati e BB cream fai-da-te

Provare subito

Dobbiamo ammetterlo non possiamo più fare a meno dei beauty TikToker. Il social preferito dalla generazione Z è la più grande fucina di make-up trend, impensabili beauty hack e imperdibili mini tutorial. L'ultima mania di TikTok? Creare idratanti colorati fai-da-te, BB cream DIY per una base super naturale.

Come funziona? Mescola il fondotinta con la tua crema idratante sul dorso della mano, poi stendi il mix sul viso, per un effetto più luminoso applica con la punta delle dita.

Ci piace perché è un beauty hack vincente per molti motivi. In primo luogo, questo significa che puoi costruire una copertura mirata per tutte le aree del tuo viso, fondotinta nelle aree più chiare, crema colorata in quelle più scure.

Non solo, è perfetto per aggiungere luminosità alla base e creare un bagliore estivo: la crema idratante aiuterà a diluire il pigmento e dare un effetto super naturale.

Infine, consideriamo il lato economico: il tuo fondotinta sta per finire ma devi aspettare il prossimo stipendio per ricomprarlo? Con questo trucchetto puoi diluire le ultime gocce di prodotto fino al giorno di paga.

ph. Adobe.