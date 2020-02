La nuova frangia baby di Saoirse Ronan è ispirata ad Audrey Hepburn

"Saoirse ha sempre desiderato la frangia"

Saoirse Ronan era una visione nel suo abito di Gucci con quella gonna peplo color lavanda, ma dobbiamo ammettere che la sua nuova frangetta è il particolare che più ci ha colpito del suo look per gli Oscar 2020. In un'intervista a Refinery29, il parrucchiere dell'attrice di Piccole Donne, Adir Abergel, ha raccontato di aver tagliato questa adorabile baby bang solo qualche ora prima dell'inizio della premiazione cinematografica.

Nell'intervista, Adir Abergel svela anche che l'ispirazione del taglio arriva direttamente dalla giovane Audrey Hepburn:

"Saoirse ha sempre desiderato la frangia, quindi le ho mostrato molte immagini - da Bettie Page a Rooney Mara - e abbiamo parlato dei diversi tipi di frangia e di come ognuna racconta una storia diversa. A lei piacevano le micro bang della prima Audrey Hepburn."

Visualizza questo post su Instagram Stunning Saoirse Ronan for the Oscars #hairbyadir #saoirseronan #withvirtue #oscars Un post condiviso da Adir Abergel (@hairbyadir) in data: 9 Feb 2020 alle ore 4:39 PST

Dopo aver tagliato la frangetta, l'attrice inglese ne era completamente ossessionata:

"Ha adorato la frangetta", ha raccontato Abergel. "Immediatamente, l'ha adorata. Ha detto: 'Non ho la frangetta da quando ero una bambina - quanto è bella?'".

Partendo dalla baby bang, lo styling per gli Oscar è stato semplice: l'hairstylist ha legato i capelli biondi di Saoirse in uno chignon e ha completato il look con scintillanti clip a farfalla personalizzate, proprio come l'abito di Gucci.

Ti sei preso il red carpet degli Oscar 2020? Lancia il video e goditelo tutto:

ph. getty images