La guida ufficiale a tutti i tatuaggi di Shawn Mendes

7 tatuaggi pieni di significato e di sentimento

Sembra che nel momento in cui una celebrità emergente arriva al successo, questa diventa istantaneamente fan dei tatuaggi. Prendi Shawn Mendes, per esempio. Meno di tre anni dopo essere diventato famoso con le sue cover su Vine, il rubacuori della musica ha raggiunto lo status di super star con il suo secondo album in studio "Illuminate" - e il suo primo tatuaggio. Da allora, il cantante ha aggiunto molti altri successi musicali alla sua discografia e un sacco di altri tatuaggi alla sua collezione.

Shawn (per ora) ha 7 tatuaggi, tutti pieni di significato e di sentimento. Avanti allora, analizziamo la collezione completa di tatuaggi dello splendido 21enne.

1. Chitarra

Nel giugno 2016, Mendes ha fatto il suo primo tatuaggio. Il disegno - una chitarra acustica - non è solo un omaggio al suo strumento musicale, ma è un tributo segreto alla sua famiglia e alla sua città natale. Guarda più da vicino e noterai che il tattoo, creato dalla tatuatrice Livia Tsang, è formato dall'onda sonora della voce dei suoi genitori che dicono "Ti amo" e dalla Toronto CN Tower.

2. "8" Potremmo non sapere esattamente quando Shawn ha fatto il suo tatuaggio più piccolo - il numero "8" sul dito medio - ma sappiamo chi lo ha accompagnato nello studio di tatuaggi: Hailey Bieber, all'epoca Hailey Baldwin, quando nel 2018 i due avevano avuto una breve relazione. A rivelarlo, proprio il cantante in un'intervista a W Magazine. Poi Hailey si è sposata con Justin Bieber e Shawn sembra aver trovato l'amore in Camila Cabello, ma questa è un'altra storia. Per quanto riguarda il significato, i fan dicono che il numero è significativo per due motivi: è il suo numero fortunato e il suo compleanno (8 agosto).

Visualizza questo post su Instagram Look who wandered back in 🙊 @shawnmendes Un post condiviso da LIVIA TSANG (@liviatsang) in data: 21 Dic 2017 alle ore 6:50 PST

3. Lampadina

Non è un segreto che Mendes chieda aiuto ai suoi fan sui social per trovare idee per nuovo tatuaggi. In effetti, uno dei suoi più grandi tatuaggi è stato progettato da un fan in onore del suo secondo album, "Illuminate". Il disegno finito: un'enorme lampadina sulla parte posteriore del braccio con orchidee blu in fiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) in data: 16 Mar 2019 alle ore 3:54 PDT

4. Elefante

Non molto tempo dopo che i fan hanno scoperto la lampadina, un piccolo elefante è apparso sul dito medio del cantante. Shawn in seguito ha detto a GQ di aver fatto il tatuaggio con sua madre, che ha lo stesso disegno nello stesso punto. "Stavo cercando di convincerla a farsi un tatuaggio da un po' di tempo", ha spiegato Shawn. "Questa è davvero l'unica cosa che avrebbe fatto perché è ossessionata dagli elefanti". Che cuoricino!

Shawn Mendes Shows Off His Matching Elephant Tattoo With Mom on Instagram https://t.co/qduXbRIaTU pic.twitter.com/3Wo5EruSmm — Feedbeez News (@Feedbeeznews) February 27, 2018

5. Rondine

Nel dicembre 2017, Shawn ha twittato ai fan che stava cercando il disegno per un nuovo tatuaggio. Il concetto: la prospettiva. Un paio di settimane dopo, il bel canadese aveva un rondine in stile "old school" - tatuato sulla mano destra. È questo il tatuaggio "prospettico" di cui ha twittato? Mai confermato.

Visualizza questo post su Instagram Thank you @ysl @anthonyvaccarello ! 🖤 Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) in data: 7 Mag 2019 alle ore 7:29 PDT

6. Persona in meditazione

Shawn è appassionato di meditazione, dice che anche il modo migliore per non farsi venire i brufoli LOL. Ci crede così tanto, da essersi tatuato una persona stilizzata in meditazione sul polso.

7. Farfalla

Anche l'ultimo tatuaggio di Shawn è stato ispirato da un disegno che ha trovato sui social media. Un super fan ha pubblicato due foto modificate del cantante su Twitter, a cui ha aggiunto il tatuaggio di una farfalla floreale sul braccio. Il giorno dopo, Shawn ha ritwittato le foto e ha chiesto al suo fan di inviargli il disegno originale, fortuna vuole che fosse un tatuatore cileno @macdreaper. Il canadese l'ha amato così tanto, che ha reso il disegno permanente.

ph. getty images