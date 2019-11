French manicure: la versione nera con le perle di Bebe Rexha è solo per badass

Classy AF

Non c'è alcun dubbio che la french manicure sia la tendenza unghie più calda del momento. Portata alla ribalta quest'estate da trend setter come Bella Hadid e Beyoncé, la classica ed elegante french ha conquistato in autunno le unghie di tutti - comprese le nostre. Ti è già venuta a noia la lunetta bianca? Bebe Rexha ha una favolosa reinterpretazione della manicure francese da proporti.

Visualizza questo post su Instagram @beberexha @the_gelbottle_inc ‘Jet Black’ French with @swarovski pearls Un post condiviso da Kim Truong (@kimkimnails) in data: 28 Ott 2019 alle ore 3:20 PDT

La pop star di "Last Hurrah" si è rivolta alla famosa nail artist di Los Angeles Kim Truong, meglio conosciuta su Instagram come @kimkimnails, per regalarsi questa favolosa french da vera badass. La lunetta da bianca si è trasformata in nera e le unghie sono impreziosite da piccole perle. Wow

La manicurist ha condiviso la sua creazione su Instagram, taggando Bebe. Non la ringrazieremo mai abbastanza per averlo fatto.

Guarda l'intervista a Bebe Rexha fatta dal nostro mitico Tommaso Zorzi di #Riccanza a Isle of MTV 2019:

ph. getty images