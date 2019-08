La foto di scuola di Ariana Grande da bimba dimostra che la coda di cavallo è per sempre

Mini Ariana e mini ponytail

C'è una cosa a cui Ariana Grande non rinuncerebbe mai: la sua iconica e lunghissima ponytail. Nel 2016, aveva detto in un'intervista a Refinery29 che "la coda di cavallo ha sempre fatto parte della mia vita" e ora splendida pop star ha appena dimostrato che non stava affatto scherzando. La 26enne ha condiviso un'adorabile foto throwback su Instagram, una foto di scuola di Ariana bambina - e indovina un po' che pettinatura sfoggiava? Una versione in miniatura della sua tanto amata ponytail.

Visualizza questo post su Instagram if anything .... she’s consistent Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 15 Ago 2019 alle ore 9:46 PDT

"In ogni caso... lei è coerente", ha scritto Ariana nella didascalia e come darle torto!

Se al momento Ari preferisce rendere maestosa la sua coda di cavallo con molte extension, la piccola Ariana ha mantenuto le cose semplici e si è semplicemente legata i capelli in cima alla testa con un elastico blu, perfettamente abbinato alla sua maglietta. Un fashionista in divenire.

via GIPHY

Probabilmente si tratta di una delle prime foto di Ariana insieme alla sua coda di cavallo, insomma, uno scatto davvero importante!

Ti ricordiamo che Ariana Grande è l'artista ad aver ottenuto più nomination agli MTV VMA 2019, a pari merito con Taylor Swift.

ph. getty images