La collezione di Kendall Jenner per Kylie Cosmetics arriverà prima di quanto pensi

Manca solo l'annuncio ufficiale

La collezione di Kendall Jenner per Kylie Cosmetics potrebbe arriverà prima di quanto pensi. La top model lo ha confermato ufficialmente mentre era ospite da The Ellen Show!

"Non ne abbiamo ancora fatta una. Sono l'ultima sorella, o l'ultimo membro della famiglia, credo", ha spiegato Kendall. "Prima avevo un contratto con un'altra società di trucchi. Quindi ora posso farlo."

Non solo, la splendida 24enne ha mostrato in anteprima un assaggio della collezione make-up che ha creato in collaborazione con la sorella Kylie, perché, come lei stessa ha ammesso, la stava indossando proprio in quel momento per l'apparizione nello show. Dove ha poi stupito esibendosi in una coreografia da cheerleader. Eccola qui:

Ma la prima sbirciatina alla collaborazione, ce l'aveva regalata Kylie il giugno scorso, in un vlog Youtube. Nel video, vediamo le due sorelle partecipare a una riunione negli uffici Kylie Cosmetics per discutere i dettagli del packaging e del design del prodotto.

Ecco cosa sappiamo: la collezione includerà probabilmente una palette di ombretti di tonalità neutre, un potenziale contouring cremoso in stick, dato che nel video Kendall sembra applicarne uno lungo l'attaccatura dei suoi capelli.

Molto bene, ora non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale. Intanto, Kylie ha appena lanciato la Stormi Collection, creata in onore e "in collaborazione" della figlia Stormi Webster.

ph. getty images