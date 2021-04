La caffeina potrebbe essere il segreto per far crescere i capelli e renderli davvero belli

Tutto quello che devi sapere

La conosci come l'unico motivo per cui riesci ad alzarti dal letto, ma la caffeina ha appena aggiunto un nuovo lavoro al suo curriculum: far risplendere i tuoi capelli.

Nell'ultimo periodo i beauty blogger non fanno altro che parlare di shampoo, balsami e trattamenti a base di caffeina, ma funzionano davvero o è solo marketing? Ci viene in aiuto la scienza.

Il punto principale è che la caffeina stimola il flusso sanguigno del cuoio capelluto, il sangue è ciò che porta l'ossigeno e le sostanze nutritive di cui ha bisogno perché rimanga in salute. Quando invece il cuoio capelluto non è molto in salute e può accadere principalmente a causa della genetica o della dieta, i follicoli e le ciocche dei capelli ne soffrono, causando secchezza, diradamento o perdita di capelli.

Sì, non è l'ideale, e i prodotti a base di caffeina potrebbero essere un'aggiunta importante alla tua routine.

La caffeina incoraggia anche i capelli a continuare a crescere, quindi, fondamentalmente, possiamo pensare alla cura dei capelli con caffeina come una forma di prevenzione e come un modo proattivo per avere capelli più lunghi, più spessi e più sani.

C'è solo un avvertimento, perché i miracoli non esistono. I prodotti hair care a base di caffeina richiedono circa tre mesi di uso continuo perché funzionino.

Ora sai tutto e sta a te decidere se dargli una chance o se continuare a gustartela solo con il caffè della mattina.

ph. getty images