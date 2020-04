Kylie Jenner indossa la tua stessa uniforme quotidiana: tuta, senza trucco e capelli spettinati

I suoi capelli così corti ci stupiscono ogni volta

Siamo tutti a casa in tuta, senza trucco e con i capelli spettinati. E anche Kylie Jenner resta a casa, indossando la nostra stessa uniforme quotidiana per contenere responsabilmente l'epidemia del coronavirus. La giovane miliardaria, che non viene quasi mai vista senza make-up, una parrucca perfettamente posizionata o lunghe extension, ha condiviso sulle sue Instagram Stories un video dove si mostra al naturale.

Ecco il video, ripreso da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram chilling vibes 🦋💙 Un post condiviso da Kylie Jenner🌹 (@kylie_10_jenner) in data: 2 Apr 2020 alle ore 3:24 PDT

I capelli di Kylie senza extension, rivelano un caschetto carino, disordinato e molto corto. Senza trucco, ha usato un filtro con le farfalle che trasforma i suoi occhi naturalmente scuri in una ipnotica tonalità blu e verdi. Questa non è la prima volta che la 22enne si mostra così durante la sua quarantena.

Anche se potremmo non avere una villa da molti milioni di dollari dove trascorrere il periodo dell'#IoRestoACasa, siamo felici di vedere che Kylie sta facendo esattamente quello che stiamo facendo tutti noi in questo momento: stare lontano dal trucco, indossare abiti comodi e, soprattutto, rimanere a casa!

Visualizza questo post su Instagram bored in the house and i’m in the house bored Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 28 Mar 2020 alle ore 3:38 PDT

Ma anche se rimane a casa, Kylie non rimane con le mani in mano, la magnate del make-up ha infatti fatto una donazione di un milione di dollari per acquistare dispositivi di protezione - ovvero mascherine, guanti e altri equipaggiamenti necessari - a dottori, infermieri e a chi sta lavorando in prima linea contro il COVID-19.

