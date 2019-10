Kylie Jenner ci porta in un video tour del quartier generale di Kylie Cosmetics

Dove tutto è rosa

Grazie a Kylie Cosmetics, Kylie Jenner è diventata la più giovane miliardaria self-made del mondo, la sua impresa è in constante crescita e alla linea di make-up ne ha appena affiancata una per la cura della pelle, Kylie Skin. Se la più piccola delle sorelle Kardashian-Jenner è generosa nel condividere sui social molto della sua vita quotidiana, non avevamo finora mai visto il luogo dove lavora. L'attesa è finita, perché Kylie ha appena condiviso sul suo canale Youtube un video tour molto approfondito degli uffici del quartier generale di Kylie Cosmetics - e siamo pronti a trasferirci.

Eccolo qui:

"Questo spazio non era niente prima di crearlo. Quindi era solo uno spazio aperto. Non c'erano uffici. È stato fantastico e una tale benedizione perché siamo riusciti a renderlo davvero super personale per noi", racconta Kylie nella clip di 16 minuti, mentre ci porta in visita nella vasta sede della sua azienda.

"Volevo specificamente accenti rosa ovunque. Non volevo che l'ufficio fosse travolgente con il rosa, ma vedrai sicuramente, ad esempio, piccoli accenti rosa ovunque". E infatti possiamo ammirare l'insegna neon rosa con scritto "Kylie", ombrelli rosa, un seggiolone rosa pastello per sua figlia Stormi, un distributore di disinfettante per le mani rosa, cannucce di carta a strisce rosa e persino confetti rosa con la faccia di Kylie stampata sopra.

Visualizza questo post su Instagram Office tour is live now on @kyliejenner’s YouTube channel! 💗✨ Un post condiviso da Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) in data: 10 Ott 2019 alle ore 4:58 PDT

Appese ai muri, le copertine di tutte le riviste per cui ha posato, ovviamente non può mancare un lunghissima parete con tutte le nuance di Lip Kit, per non parlare della stanza creativa con incredibili sedie pelose e la stanza dei giochi di Stormi. Proprio quando pensavamo di aver visto tutto, Kylie ci porta nello studio fotografico e video, compresa una sala di montaggio e naturalmente una fitting room.

"Non devo mai lasciare il mio ufficio" ammette Kylie. "Quello era il mio obiettivo, fare tutto sotto lo stesso tetto in modo che potessi fare tutto da qui. I miei servizi fotografici, le riunioni dove posso portare Stormi. È davvero un posto dove posso fare tutto."

ph. getty images