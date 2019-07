Kylie Jenner si è tolta le extension e il suo caschetto lungo è tutto da copiare

Wow

Kylie Jenner è appena tornata da un vacanza follemente lussuosa sull'isola di Turks e Caicos, dove era volata con le amiche per festeggiare l'uscita della sua nuova avventura di business, Kylie Skin. Rientrata in California, dopo essere incappata in un paio di photoshop fail, la giovane miliardaria ha deciso di fare due importanti cambiamenti nella sua vita:

1. Ha smesso di seguire definitivamente la sua ex migliore amica Jordyn Woods su Instagram

2. Si è tolta tutte le extension e ora se ne va in giro per Calabasas (dove è domiciliata nella sua villa milionaria) con un nuovo taglio di capelli.

Visualizza questo post su Instagram last night 🖤💗 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 28 Lug 2019 alle ore 10:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram sunday well spent 🖤 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 28 Lug 2019 alle ore 10:00 PDT

Kylie è l'ultima star ad essersi unita alle celebrity del "club del caschetto per l'estate 2019" e dobbiamo ammettere che siamo stati presi da una voglia irresistibile di correre dal parrucchiere. Come promemoria, la nostra "cool mom" ha portato extension lunghissime per per gran parte dell'estate finora, eccole qui:

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏽‍♀️🦋💙 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 16 Lug 2019 alle ore 10:12 PDT

E tu di che squadra sei? Capelli lunghi anche d'estate o capelli corti per sempre? Lancia il video e guarda le star a confronto:

ph. getty images