Kylie Jenner si è fatta truccare da un robot: il risultato è incredibile e quasi inquietante

Questa sì che è arte!

Il 2019 sarà un anno assolutamente imprevedibile per la specie umana, come facciamo a saperlo? Kylie Jenner si è fatta truccare da un robot, sì un vero robot e il risultato è così incredibile, che stenterai a riconoscerla. La miliardaria più giovane d'America ha collaborato con Dazed Magazine per prendere parte a un innovativo photoshoot utilizzando la tecnologia AI - intelligenza artificiale. Il concetto è davvero rivoluzionario e sembra l'inizio di un distopico episodio di Black Mirror!

Per la copertina del numero zero, chiamato appunto Issue Zero per rimarcare lo spirito avanguardista, la rivista ha chiesto aiuto a una macchina chiamata Beauty_GAN. Il robot ha scansionato 17.000 foto postate da vari utenti su Instagram per determinare cosa venga ritenuto attraente dalla società. Beauty_GAN ha poi utilizzato quest'informazione per creare una serie di diversi beauty look da applicare sul viso di Kylie. I risultati sono rivoluzionari e, diciamolo, a tratti anche un tantino inquietanti.

Visualizza questo post su Instagram Issue Zero @dazedbeauty Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Feb 4, 2019 at 11:59 PST

Visualizza questo post su Instagram Issue Zero @dazedbeauty Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Feb 4, 2019 at 12:01 PST

L'art director di Beauty_GAN, Lukas Rudig, ha dichiarato:

"È una collaborazione: quello che la macchina fa è dipingere il viso nel modo in cui pensa dovrebbe essere un selfie attraente. Per dirla con una metafora davvero semplice, Beauty_GAN è come uno specchio della cultura popolare, ma il riflesso potrebbe non essere quello che ti aspettavi. Insegniamo a una macchina a guardarci e ciò che ci mostra non è sempre come vediamo noi stessi".

Ph: getty images