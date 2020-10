Kylie Jenner ha pubblicato un sanguinoso tutorial di trucco di Halloween

Un make-up da paura

Quest'anno niente feste di Halloween, lo sappiamo è spaventosamente triste. Per fortuna, sono arrivati Kylie Jenner e James Charles a tirarci sù il morale, pubblicando il loro video tutorial di trucco di Halloween 2020.

Per promuovere l'ultimo lancio di Kylie Cosmetics, la Leopard Collection, i due guru più glamour del mondo beauty si sono uniti per creare un make-up esagerato. James in veste di MUA, Kylie come modella.

Una trasformazione assolutamente terrificante, che partendo dal tema della nuova collezione di Kylie, porta Halloween in mezzo alla pericolosa giungla.

James ha usato il lattice liquido per trasformare la faccia da 700 milioni di dollari di Kylie in un pasticcio sanguinante e sanguinoso. La ragazza sembra letteralmente essere stata sbranata da un felino della giungla, ma in un modo davvero chic, vero?

Anche se non ha senso pianificare un costume di Halloween da paura, nulla però ci vieta di giocare con il make-up e poi postare una foto da un sacco di Like.

Ora, mettiti comodo, lancia il video per il riepilogo di tutte le trasformazioni di Kylie Jenner, da baby star a imprenditrice milionaria:

ph. getty images