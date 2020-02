Kylie Jenner ha (ovviamente) depositato un nuovo marchio: “Kylie Body”

Rise and shine

Rise and shine, è un'altra proficua giornata per l'impero di Kylie Jenner e quindi tempo per depositare un nuovo marchio. Sì, la più giovane miliardaria self-made del mondo ha deciso di ampliare il suo business di bellezza, aggiungendo "Kylie Body" alla sua lista di marchi registrati, che ora secondo Forbes si attesta a circa 130. Venderà quindi creme e lozioni per il corpo?

Visualizza questo post su Instagram tangled ☁️ Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 13 Gen 2020 alle ore 10:10 PST

TMZ riporta che proprio il giorno di San Valentino l'imprenditrice 22enne ha depositato i marchi: "Kylie Body" e "Kylie Body By Kylie Jenner". E solo poche settimane fa, Kylie ha depositato altri tre marchi: "Kylie Con", "Kylie Kon" e "Kylie Museum". Ah, e come dimenticare "Kylie Hair" dell'anno scorso!

Dopo il successo di "Kylie skin" non vediamo l'ora di scoprire con quale di questi marchi conquisterà ancora una volta il mercato!

ph. getty images