Kourtney Kardashian mostra con orgoglio le smagliature su Instagram

"Adoro le mie piccole strisce"

Quando è stata l'ultima volta che una delle sorelle Kardashian-Jenner ha pubblicato su Instagram una foto non editata, senza filtri e davvero "al naturale"? Probabilmente mai, almeno fino a ora ed è una vera vittoria per tutti. Il momento di positività ci è stato regalato dalla maggiore delle sorelle, Kourtney Kardashian, che ha condiviso una foto dove mostra con orgoglio le smagliature sul sedere. Urrà!

La foto è comparsa sull'account Instagram di Poosh, il web magazine di lifestyle della splendida 40enne. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che Kourtney non ha avuto problemi a mostrare con orgoglio le sue smagliature e le hanno risposto con commenti davvero entusiasti.

Una fan in particolare è stata davvero così colpita dalla scelta di non modificare la foto e di non cancellare le smagliature e da ringraziarla per questo:

"Grazie mille per non aver eliminato le smagliature!!", ha scritto l'utente e Kourtney ha prontamente risposto: "Adoro le mie piccole strisce".

ph. getty images