Khloé Kardashian sorprende i fan con un nuovo colore di capelli: Bronde – ma c’è qualcosa di strano nella faccia

Stenterai a riconoscerla

Khloe Kardashian ha stupito i fan su Instagram con un nuovo colore di capelli: bronde, la stessa nuance di biondo scuro che sua sorella minore Kylie sta sfoggiando da qualche mese. Il nuovo look sicuramente le si addice, sta davvero molto bene, ma i suoi follower hanno notato che la trasformazione sembra non aver coinvolto solo i capelli, ma anche la sua faccia. Onestamente, anche noi ci abbiamo messo qualche secondo per riconoscerla.

Visualizza questo post su Instagram location: under bitches skiiiinnnnn 💋 Un post condiviso da Khloé (@khloekardashian) in data: 22 Mag 2020 alle ore 2:51 PDT

La 35enne ha condiviso dei nuovi selfie su Instagram, dove mostra tutta sorridente il suo nuovo bronde fresco di parrucchiere. Siamo abituati a vedere Khloe bionda e forse è proprio questo nuovo colore a trasformarla completamente, ma nei commenti gli utenti la pensano in modo diverso:

"Non avevo capito che fosse Khloe 😑" , ha scritto un follower, mentre un altro: "Non ti ho riconosciuto... il tuo viso sembra totalmente diverso?" e ancora : "Questa non sei tu".

È interessante notare che anche l'ex fidanzato e padre di True, Tristan Thompson, ha commentato: "Baddie❤️ P.S Sono qui solo per i commenti 💥 🔥💪🏾😤". Mmmmh.

Fotoritocco esagerato o ritocchino dal medico estetico? Oppure nessuna delle due ipotesi? Rimarrà un mistero.

In ogni caso, forse sarai curioso di sapere che dopo il super dramma del presunto tradimento di Tristan con la ex bff di Kylie Jenner, Jordyn Woods, i due sono ora in buoni rapporti, tanto da aver passato tutta la quarantena insieme.

ph. getty images