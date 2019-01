Perché questo selfie senza trucco di Kesha sta aiutando molte persone ad accettare le proprie lentiggini

Quasi 3mila commenti

È ufficialmente iniziato un nuovo anno, per molte persone significa provare a reinventarsi, cercare di esaudire i propri sogni, o, nel caso di Kesha, iniziare ad accettarsi. La cantante si “Here Comes the Change” ha postato un meraviglioso selfie completamente senza trucco su Twitter e Instagram, per promettere a se stessa di imparare ad amare ogni suo difetto e lasciare che le sue lentiggini "viiiiiiiivano".

this year my resolution is to love myself... just as I am, all fucked up and imperfect and whatever else. And to let my freckles liiiiiiiive 🛸🛸💃🏼💃🏼💅🏻💅🏻💅🏻 pic.twitter.com/uuKjwGOYEt — kesha (@KeshaRose) 15 gennaio 2019

"Quest'anno il mio proposito è quello di amare me stessa... proprio come sono, tutta incasinata e imperfetta e qualsiasi altra cosa. E lasciare che le mie lentiggini vivano", recita la didascalia del suo selfie.

La foto di Kesha ha già raccolto più di 480mila "Mi piace" su Instagram, mentre su Twitter ha avuto 12 mila retweet e 2,9 mila commenti.

Ma la parte che preferiamo di questa storia è come lo scatto di Kesha abbia incoraggiato molte ragazze a incominciare ad amare le proprie lentiggini. In molte hanno risposto alla pop star con altri adorabili selfie, dove mostrano con orgoglio le loro efelidi:

"Grazie a persone come te, ora adoro le mie lentiggini", ha per esempio scritto una sua fan:

Thanks to people like you I love my freckles now ❤️ pic.twitter.com/PVnBG3kfkN — Tori Nieman (@torimae3) 17 gennaio 2019

Live yo best freckle life @KeshaRose! pic.twitter.com/LTSOYYYJQG — Beth MacDonnell (@bethmacdonnell) 17 gennaio 2019

welcome to the freckle life!!! pic.twitter.com/gXPahyCDiN — satanic goddess (@neutral_witch) 16 gennaio 2019

I only have age spots but my beautiful daughter has those banging freckles. She hates them but maybe someday she won't. 😍 pic.twitter.com/eilaiP5UpX — Kelly Lynne ❄💫 (@KKoz03) 16 gennaio 2019

Non è la prima volta che Kesha posta un selfie con un make up davvero minimale. Ne ha pubblicato uno simile nell'agosto 2018, riscuotendo altrettanto successo. Questo è un tema che la tocca da vicino: dopo la sua difficile battaglia legale contro Dr Luke, Kesha è diventata un punto di riferimento per la tutela dei diritti delle donne e della loro immagine, qualsiasi essa sia.

"Era tutto spaventoso, ma alla fine ho messo i piedi a terra e ho scelto la vita. Quello fu un enorme punto di svolta. Non sono una taglia. Non sono un numero", disse Kesha intervistata da Cosmopolitan nel 2018 riguardo ai problemi che ha avuto nell'accettare il suo corpo.

"Sono una donna forte, cazzuta, fottutissima, e francamente, mi piace la mia roba. Dieci anni fa, non avrei mai pensato di poterlo dire."

Insomma, imparare ad amarsi e rispettare gli altri (comunque essi appaiano) dovrebbe essere il proposito del 2019 per tutti gli abitanti del pianeta terra.

