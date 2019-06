Kendall Jenner: tutta la storia della sua acne e perché non usa i prodotti della sorella Kylie

"Come donne, i nostri ormoni cambiano ogni sei-sette anni e tutto cambia", ha spiegato Kendall. "[L'acne da adulti] non è meno dolorosa. Sai cosa intendo? Non è meno fastidiosa, anzi lo diventa ancor di più da grandi".

Per riuscire a far rientrare il problema, Kendall ha studiato molto e dice di considerarsi una "dermatologa non certificata". Ha creato per lei una routine personalizzata che comprende anche trattamenti laser e PRP, il famoso e spaventosissimo "Vampire Facials", per trattare le cicatrici.

Proprio per questo non ha alcuna intenzione di cambiare, tanto che non vuole provare i nuovi prodotti per la cura della pelle appena lanciati da sua sorella Kylie, Kylie Skin.

"Sono bloccata nella mia routine. Non voglio fare troppo."

Infine, la parte migliore, la super modella è una di quelle persone che trae un sacco di soddisfazione da un pimple popping moment.

"Non mi piace mai davvero estrarre un grosso brufolo, a meno che non sia veramente necessario e stia per esplodere", ha raccontato. "Ma ho imparato come estrarre la piccola milia - ed è super soddisfacente."

