Kendall Jenner chiede ai suoi follower se farsi la frangia oppure no, aiutiamola

"Sì, no, forse così?"

Kendall Jenner non sa se tagliare la frangia oppure no, un dilemma che ogni donna ha affrontato più di una volta nella sua vita. La modella più pagata al mondo ha pubblicato una foto e due video su Instagram, dove sfoggia una frangia finta e ha chiesto ai suoi fan cosa ne pensano di questo nuovo potenziale look:

Visualizza questo post su Instagram yes, no, maybe so? Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: Feb 4, 2019 at 5:35 PST

"Sì, no, forse così?" ha scritto Kendall nella didascalia, in cerca di consigli. I commentatori sembrano divisi tra chi adora la frangia e chi pensa sarebbe uno sbaglio. L'opinione più interessante è quella di chi ha notato che con questo hairstyle la modella assomiglia tantissimo a mamma Kris Jenner, in particolare nell'ultimo video.

via GIPHY

Se dovesse farsi convincere dalla posizione "SI frangia", Kenny sarebbe pronta ad affrontare un bel cambio di hairstyle. Mentre la sorella Kylie gioca regolarmente con colore, lunghezza e taglio, Kendall è una fedelissima del long bob. Negli ultimi anni, ha sempre sfoggiato capelli naturali, lisci, neri e senza frangia, variando leggermente la lunghezza da sopra le spalle ad appena sotto.

E tu cosa ne pensi? Vai subito a scriverlo a Kendall!

ph: getty images