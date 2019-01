Kendall Jenner, a 13 anni, correva a casa in lacrime a causa della sua acne

La sua # 10YearChallenge racconta la lotta con i problemi di pelle

La #10YearChallenge ci ha regalato delle divertentissime foto "prima e dopo". Alla sfida hanno aderito tantissime star: alcune di loro hanno condiviso immagini all'insegna del LOL, come Diplo e Miley Cyrus, rendendo la challenge ancora più spassosa. Al contrario, Kendall Jenner ha deciso di usare l'hashtag per parlare di qualcosa di molto privato e importante per lei.

Visualizza questo post su Instagram @kendalljenner via Instagram Story. #kendalljenner #10yearschallenge Un post condiviso da Kendall Jenner CR (@kendalljenner.cr) in data: Gen 17, 2019 at 5:17 PST

La modella più pagata al mondo al mondo via IG Story ha raccontato la sua lotta contro l'acne, che le ha causato tanta sofferenza quando era ragazzina:

"Avevo 13 anni e correvo in lacrime a casa ogni giorno perché le persone non smettevano di fissare la mia acne".

Massima solidarietà Kenny!

Ora, Kendall di anni ne ha 23 anni e la sua pelle è totalmente pulita, grazie ai consigli della sua dermatologa di fiducia. Anche se molto più probabilmente è bastato aspettare che i suoi livelli ormonali si stabilizzassero con la crescita.

Visualizza questo post su Instagram luka said hot mess Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: Set 18, 2018 at 9:15 PDT

Insomma, Kendall sta aprendo un dialogo intorno alla "skin positivity". Perché, diciamolo a gran voce, non lasciare mai che i brufoli ti definiscano.

ph: getty images