Keanu Reeves è davvero irriconoscibile con una barba gigante e un incredibile mullet

Sul set del suo nuovo film "Bill & Ted Face the Music"

Buongiorno, ti sei svegliato chiedendoti cosa sta combinando Keanu Reeves ultimamente? La risposta è semplice: provare acconciature incredibilmente folli con i suoi meravigliosi capelli castani. L'attore con l'anima più pura di Hollywood è stato avvistato sul set del suo nuovo film Bill & Ted Face the Music con un look da cui non siamo sicuri riusciremo mai a riprenderci.

Keanu indossa una gigantesca barba soffice, abbinata a un assurdo mullet riccio. Oh, come non menzionare la maglietta bianca arrotolata sopra la pancia, sembra che il bel 54enne stia indossando un crop top a maniche lunghe. Troppe emozioni in questa foto pubblicata da Just Jared.

Bill & Ted Face the Music è una commedia di fantascienza ed è il terzo film della saga di Bill & Ted, sequel di Bill & Ted's Excellent Adventure (1989) and Bill & Ted's Bogus Journey (1991). Dopo quasi trent'anni, Keanu Reeves e il suo co-protagonista Alex Winter riprendono i ruoli dei loro personaggi in un nuovo capitolo del franchise.

Ci dispiace informati che tutti i film di Bill & Ted rimangono tutt'ora inediti in Italia. Forse è ora di farli uscire in qualche modo, giusto?

Per farti capire meglio di cosa si tratta, ecco il trailer di Bill & Ted's Excellent Adventure uscito al cinema nel 1989. Insomma, come "Stranger Things" ma VERO:

ph. getty images