Katy Perry ha fatto un tatuaggio coordinato con i suoi fan!

Awwww

Katy Perry ha deciso di rendere indelebile l'amore incondizionato che la lega ai suoi fan. La splendida 34enne ora condivide un tatuaggio con alcuni dei suoi katycats, i tattoo sono stati fatti durante l'evento YouTube Music & Katy Perry, tenutosi a Los Angeles, per il lancio del suo nuovo singolo "Never Really Over".

Il tattoo è davvero adorabile. Sul palmo della mano di Katy è disegnato un cuore spezzato dove si legge "Miss", mentre sul palmo dei fan è scritto "You" circondato dalla parte completare del cuore. Quanta infinita dolcezza.

Oh, a proposito, Katy ha appena guadagnato una fan molto famosa, con cui a suo tempo non è stata davvero in buoni rapporti. Appena uscito il nuovo singolo, Taylor Swift lo ha infatti subito aggiunto alla sua playlist personale. La faida è davvero finita.

"Never Really Over" è il primo singolo solista della cantante dopo le collaborazioni con Zedd in "365" e la versione remix di "Con calma", ultima hit di Daddy Yankee realizzata insieme a Snow.

ph. getty images