Kaia Gerber inaugura il 2020 con due nuovi mini tatuaggi, uno più carino dell’altro

Kaia Gerber ha inaugurato il 2020 nel migliore dei modi, ma questa volta non c'entra il suo tanto chiacchierato e nuovo fidanzato Pete Davidson. La super modella figlia di Cindy Crawford ha preso appuntamento presso lo studio del tatuatore newyorkese Evan Kim per regalarsi un po' di inchiostro che sa già di primavera. Il tattoo artist ha condiviso su Instagram i due mini tatuaggi che ha disegnato per Kaia: due braccia intrecciate che formano un cuore sulla sua spalla e un fiore delicato posizionato all'interno del polso.

Cosa impariamo? Kaia Gerber dimostra che la tendenza dei mini tatuaggi - piccoli disegni e fiori - andrà forte anche nel 2020.

