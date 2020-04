Kaia Gerber ha rivelato come si è schiarita i capelli a casa da sola in quarantena

DIY, ma fai attenzione

L'irrequietezza dell'isolamento responsabile fa nascere la voglia di piccoli cambiamenti per rendere in qualche modo diverse le giornate altrimenti tutte uguali. Molte celebrità hanno deciso che cambiare capelli era il modo migliore per spezzare la routine della quarantena. C'è chi si è tagliata la frangia come Bella Hadid, chi si è tinta di rosa pastello come Dua Lipa e ora Kaia Gerber si è schiarita a casa da sola il suo caschetto castano con un ingegnoso metodo fai-da-te.

Visualizza questo post su Instagram best friends Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 11 Apr 2020 alle ore 6:36 PDT

Intervistata telefonicamente da Refinery29, la modella figlia di Cindy Crawford ha raccontato che è stata propria la noia del #IoRestoACasa a portarla a cambiare hairstyle da sola:

"Di recente ho pubblicato un video su Instagram di Audrey Hepburn che si taglia la frangia da sola, perché ero arrivata al punto della quarantena in cui ero tipo, o mi taglio i capelli o li tingo", ha detto Kaia alla pubblicazione. "Sapevo che dovevo far succedere qualcosa, quindi ho deciso di regalarmi dei capelli più chiari a casa".

Il suo fai-da-te non è stato affatto professionale, la 18enne ha spiegato di aver alleggerito il suo castano con qualcosa che tutti abbiamo nell'armadietto del bagno: l'acqua ossigenata.

"Non so se lo consiglierei, ma ho appena usato l'acqua ossigenata, una cosa casuale che ho visto online da qualche parte", ha detto. "Ho letteralmente messo l'acqua ossigenata sui miei capelli e poi l'ho asciugata con un asciugacapelli - solo per dargli calore - e ha sicuramente alleggerito il mio colore di una tonalità o due, solo un sottile cambiamento."

Visualizza questo post su Instagram almost forgot about jeans Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 4 Apr 2020 alle ore 10:51 PDT

Se l'avventura andata a buon fine di Kaia ti ha dato il coraggio necessario per provare anche tu a schiarire i capelli a casa, ricorda che un risultato irrimediabile è sempre dietro l'angolo. Potresti bruciarti tutta la chioma senza nemmeno accorgertene.

A questo proposito, qui puoi trovare 8 modi alternativi totalmente organici e naturali per alleggerire di qualche tono il tuo colore naturale. Tutto quello che ti serve è nascosto negli armadietti o nel frigorifero della tua cucina, come il limone, il miele o la camomilla.

ph. getty images