Kaia Gerber con i capelli cortissimi in passerella è quasi irriconoscibile

E sta benissimo

Dopo averci sorpreso alla settimana della moda di Milano con un nuovo caschetto super corto, Kaia Gerber è volata alle sfilate di Parigi per strabiliare ancora una volta con un altro inaspettato hairstyle. Durante lo show di Chloe, la modella è scivolata sulla passerella in un abito camicia bianco e sandali in cuoio marrone, ma l'attenzione viene subito rubata dall'acconciatura: i suoi capelli sono tirati indietro in modo che simulino un taglio molto corto.

Quasi irriconoscibile vero?!

Tornando al suo caschetto, Kaia ha recentemente rivelato di aver tagliato i suoi lunghi capelli per sentirsi "più se stessa" e per sfuggire alla pressione di apparire come gli altri desideravano.

