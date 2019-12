Justin Bieber ha due nuovi enormi tatuaggi sul collo!

Un tatuaggio coordinato alla moglie Hailey

Justin Bieber adora i tatuaggi enormi e appariscenti, basta pensare che ha tutta la pancia e lo sterno ricoperto da un colossale tattoo a tema cristiano. E proprio in tempo per Natale, Biebes ha deciso di regalarsi due nuove aggiunte (belle grosse) alla numerosa collezione: una rondine che si libra in volo sopra la parola "Forever". La nuova opera d'inchiostro sul lato del collo è nel punto esatto in cui la moglie Hailey si è da poco tatuata la parola "Lover". Sì, sembra essere un tardivo tatuaggio di coppia, che letto insieme recita "Lover Forever", in italiano: "innamorati per sempre".

Visualizza questo post su Instagram Forever thanks @_dr_woo_ Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 5 Dic 2019 alle ore 9:03 PST

Il tatuaggio è stato creato per il cantante di "10.000 Hours"dal famoso tatuatore delle celebrità di base a Los Angeles, @dr_woo, che su Instagram ha condiviso una foto del suo lavoro. Impossibile non notare Hailey in secondo piano.



Non siamo sicuri se anche Hailey si sia tatuata durante lo stesso appuntamento, o se fosse lì solo per supporto morale. Una cosa è certa: le giovani power couple dello showbiz preferiscono trascorrere un appuntamento romantico in un tattoo shop, invece che al cinema, in un club o a cena al ristorante. A novembre, Camila Cabello e Shawn Mendes si sono infatti tatuati insieme e, un mese prima, Miley Cyrus e Cody Simpson hanno fatto molte gite da diversi tatuatori di New York. Ora non possiamo fare a meno di chiederci quale sarà la prossima coppia che ci sorprenderà con nuovi e inaspettati tatuaggi coordinati.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la pop star ha rivelato di voler avere dei figli dalla moglie Hailey entro "la prossima stagione". Questo vuole dire primavera? Ullallà!

