Joe Jonas e Sophie Turner: un tatuaggio di coppia in memoria del loro cane Waldo

Sono giorni difficili per Joe Jonas e Sophie Turner, dopo che uno dei loro cani, Waldo Picasso, è morto investito da un'automobile a New York. Il cucciolo di Alaskan Klee Kai ha dato molto alla coppia e per questo hanno deciso rendere il suo ricordo indelebile. Il cantante e l'attrice si sono recati insieme nello studio Bang Bang di New York, dove entrambi si sono fatti tatuare il muso di Waldo.

Visualizza questo post su Instagram R.I.P. my little angel. Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: 29 Lug 2019 alle ore 2:28 PDT

"R.I.P. mio piccolo angelo”, Joe ha scritto nella didascalia della foto del suo nuovo tatuaggio.

Anche Sophie ha fatto lo stesso identico tattoo e lo possiamo vedere nell'album condiviso dal tatuaore e autore del ritratto, DRAGON, meglio conosciuto su Instagram come @drag_ink.

La coppia aveva adottato il cane ad aprile 2018, insieme a un altro Alaskan Klee Kai, che si chiama Porky.

Visualizza questo post su Instagram Nap game strong. Un post condiviso da J O E J O N A S (@joejonas) in data: 24 Giu 2019 alle ore 11:12 PDT

Joe Jonas e Sophie Turner sono da poco tornati negli Stati Uniti, dopo aver passato la luna di miele prima in una meravigliosa location maldiviana e poi in Italia. Si erano sposati per la seconda volta in Francia a fine giugno.

ph. getty images