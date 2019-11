Jennifer Lopez ha spiegato su Instagram come tonifica i suoi leggendari glutei a 50 anni

E questo dopo un'intera giornata di lavoro

Jennifer Lopez ha 50 anni ed è una mamma lavoratrice super impegnata (al momento sta girando un nuovo film, Marry Me), ma non rinuncia mai e poi mai ai suoi allenamenti quotidiani. Del resto, il suo lato b tutto naturale e tutto sodo è ancora il migliore in circolazione e non può certo rinunciare a questo primato... Kylie Jenner, fattene una ragione. E proprio su Instagram la star di Le ragazze di Wall Street ha condiviso la sua sessione di allenamento glutei post-lavoro - ed è davvero impressionante.

Visualizza questo post su Instagram Just another Tuesday... After work workout. 💪🏽 Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 5 Nov 2019 alle ore 4:43 PST

"Solo un altro martedì... allenamento dopo lavoro 💪🏽", ha scritto JLo nella didascalia del video, in cui si mostra mentre domina la leg press con una forza sovrumana.

La super star ha tre pesi da 20 kg su ciascun lato della barra che sta spingendo. Per quelli fissati con la matematica sono 120 kg in totale. Insomma, tutti muti.

Se segui Jennifer su Instagram sei già ben consapevole di quanto sia forte, dato che condivide regolarmente foto e video delle sue sessioni in palestra.

Tra il tour della scorsa estate "It's My Party", il suo film Le ragazze di Wall Street , dove interpreta una spogliarellista, per cui ha imparato a ballare la pole dance e le prove per la sua prossima esibizione al Super Bowl con Shakira, JLo non molla un bel niente e mantenere il suo corpo allenato è certo parte del suo lavoro.

E ripetiamo Jennifer Lopez ha appena compiuto 50 anni, ma ogni giorno ci dimostra che l'età è solo un numero. Nel video qui sotto abbiamo raccolto i suoi segreti di bellezza e la sua evoluzione dall'inizio della sua carriera:

ph. getty images