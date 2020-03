Io resto a casa: capelli a caso e niente trucco? Sei molto più bella così con la tua divisa da guerriera

Andrà tutto bene

Abbiamo solo un'arma per contenere il coronavirus, quella di rimanere in casa. Questo tempo incerto si può impegnare con attività che si sono rimandate per molto tempo, utili anche a scacciare per quanto possibile l'ansia che palpita nel cuore, sistemare gli armadi, portare a termine un progetto personale chiuso in un cassetto, finire un libro dimenticato sul comodino, ma anche semplicemente: maratona tv e copertina. La costante è però sempre la stessa: pigiama, capelli a caso e niente trucco. Ma sai una cosa incredibile? Sei bella anche così, forse ancora di più, perché indossi la divisa da guerriera, non tutte le eroine hanno per forza il mantello.

Che un periodo così insicuro possa aiutarci in modo del tutto inaspettato a far pace (finalmente) con tutte le nostre insicurezze mettendocele davanti agli occhi ogni giorno?

Noi proveremo a guardarci spettinate e struccate allo specchio per celebrare tutte le nostre imperfezioni, che in tempi normali ci sono sembrate così sbagliate. Anzi faremo come Demi Lovato, che ha smesso di dire alla sua immagine riflessa "sei bella", ora le dice "sei in salute, io ti accetto".

E tornando al ruolo dello specchio, ci viene in aiuto anche Kendall Jenner che ha rivelato a Teen Vogue un bellissimo rituale che compie ogni giorno, soprattutto quando l'acne torna a coprirle il viso, problema di cui soffre fin da ragazzina. La modella si sveglia la mattina, si guarda allo specchio e dice 5 cose positive su se stessa e che non riguardano nessun altro:

"Ogni mattina faccio questa cosa in cui dico cinque parole positive su di me che non hanno nulla a che fare con nessun altro. Mi fa sempre sentire meglio. A volte devi solo guardarti allo specchio e parlare con te stesso, per banale che possa sembra, ti solleva davvero".

"Ad esempio, se dici 'Sono troppo gentile, o sono una persona davvero simpatica', ciò ha a che fare con altre persone. Quindi prova a trovare cose che ami di te stesso, che sono fantastiche, ma che non hanno nulla a che fare con nessun altro".

Niente baci, niente abbracci, nel momento in cui è davvero sconsigliabile dimostrare fisicamente affetto agli altri, usa il tempo per studiare i tuoi pregi, che non noti mai perché troppo impegnata a camuffare i difetti, magari con badilate di fondotinta o nascondendo, senza una vera ragione, la tua vera personalità dentro una corazza per paura di esporti. Insomma, amati tanto e a un certo punto non potrai credere ai tuoi occhi e alla tua testa per tutte le cose belle scoprirai di te stessa.

Tutto andrà bene, forse ancora meglio di prima.

