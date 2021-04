Il tatuatore di Selena Gomez rivela di aver “sudato freddo” mentre le faceva il nuovo tatuaggio

Ansia da prestazione

Selena Gomez ha recentemente aggiunto un piccolo tatuaggio alla sua collezione di inchiostri: una piccola croce sulla clavicola. Qui, puoi vedere il tatuaggio.

Il tiny tattoo molto personale e sprirituale è opera del tatuatore Keith Scott McCurdy, che fa parte del famoso studio di tatuaggi Bang Bang Tattoo di New York.

In un'intervista con Entertainment Tonight, il tatuatore ha rivelato di essersi sentito molto nervoso mentre tatuava la pelle di Selena, soprattutto perché la piccola croce si trova in una parte molto visibile del corpo:

"Le piaceva lì. Nessuna pressione, vero?" ha scherzato con il tabloid. "È proprio sulla sua clavicola dove tutti lo vedranno. Sono un paio di linee rette e sembra facile. Ma stavo sudando freddo."

McCurdy ha aggiunto che sapeva quanto questo tatuaggio fosse importante per Selena, notando che qualsiasi inchiostro religioso di solito ha un significato profondo:

"I tatuaggi sono una cosa davvero profondamente emotiva", ha detto a ET. "Quando qualcuno vuole un tatuaggio che è in qualche modo religioso, non ho nemmeno bisogno di chiedere. So che questo tatuaggio gli dà potere e mi piace farne parte."

getty images

La recente visita di Selena al famoso negozio di tatuaggi e piercing di New York non è stata la sua prima incursione nel mondo dei tatuaggi, anzi. La cantautrice e attrice ha molti altri tatuaggi, tra cui uno sul collo ispirato al suo album "Rare", un inchiostro coordinato alla migliore amica Julia Michaels e un tatuaggio speciale che condivide con il cast di 13 Reasons Why.

I tatuaggi più personali sono certo la data inchiostrata sul suo braccio che commemora il suo intervento chirurgico di trapianto di rene del 2017 e le due mani in preghiera che tengono un rosario che si è tatuata sulla coscia novembre 2019.

ph. getty images