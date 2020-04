Il selfie senza trucco di Halsey è fresco e favoloso: pieno di lentiggini e brufolo in vista

#IoRestoACasa

Siamo tutti a casa spettinati e senza trucco per contenere l'epidemia di coronavirus, molte ragazze hanno anche perfino dimenticato cosa sia un reggiseno. Le celebrità non fanno eccezione, tra queste Halsey che dal suo isolamento responsabile ha pubblicato un selfie senza trucco, favoloso per due ragioni: la prima sono le sue fantastiche lentiggini, la seconda è l'adorabile brufolo sulla fronte. Ti ricorda qualcuno? Ecco.

Visualizza questo post su Instagram a tiny bear craving excitement. Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 13 Apr 2020 alle ore 3:00 PDT

"Un piccolo orso brama qualche emozione", ha scritto la cantante di "Manic" nella didascalia della foto. Ci piacciono molto anche i suoi piccoli space bun.

Se c'è un vantaggio nell'evitare i contatti sociali è che non hai mai avuto un'opportunità migliore per dare alla pelle del tuo viso la tregua che si merita. Magari provando a creare una maschera DIY? Qui, puoi trovare un sacco di idee da miscelare. Dopotutto, hai certo alcuni ingredienti ricchi di nutrienti (come il miele) già nella tua cucina.

Selfie senza trucco a parte, Halsey ha rivelato su Instagram di aver acquistato centomila mascherine, che saranno donate a medici, infermieri e personale sanitario che sta lottando contro il COVID-19.

ph. getty images