Il primo makeup tutorial di Holly Hagan è così onesto, che la vorrai come bff

UNA DI NOI

Holly Hagan è certo la più dolce tra le ragazze di Geordie Shore e l'ho ha confermato ancora una volta con il suo primo makeup tutorial. Il video è super onesto e si apre con delle lunghe e adorabili scuse ai suoi follower: non è un professionista e per la prima volta nella sua vita ha provato a editare e montare un video. Amiamo il suo coraggio e la voglia di mettersi in gioco, speriamo che questo sia il capitolo iniziale di una nuova avventura.

Nella didascalia del tutorial che inaugura ufficialmente il suo canale Youtube, Holly ha infatti scritto:

"Ciao bambole, so che è abbastanza lungo, il video editing non è dei migliori e non mi sento al 100% a mio agio a parlare di me stessa, ma mi sono divertita moltissimo a girare e imparare a montare! Spero di migliorare con il tempo".

Visto l'esordio, non abbiamo dubbi, che la star di Geordie Shore abbia talento da vendere!

Passiamo al tutorial. Holly ci mostra come creare un luminoso makeup metallico, il fatto che continui a ripetere cose come "hey, ma capite cosa sto facendo oppure, no?!", rende il tutto extra divertente. Anzi, le parti che preferiamo sono proprio quelle in cui si prende in giro, in modo così onesto che è molto facile immedesimarsi. Insomma, sei davvero UNA DI NOI. Awww!

Vuoi vedere altre straordinarie avventure di Holly? Allora non ti resta che riguardare il meglio della 17esima stagione di Geordie Shore.

Ph: getty images