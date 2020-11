Megan Fox: il nuovo tatuaggio sulla clavicola dedicato a Machine Gun Kelly

"El pistolero"

Come sai, Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno fatto il debutto come coppia sul tappeto rosso degli American Music Awards 2020.

Accompagnando il fidanzato all'importante premiazione musicale, l'attrice ha reso ufficiale il suo amore per il musicista davanti ai flash dei fotografi e a tutto il mondo.

E per ribadire quanto faccia sul serio, Megan ha perfino scelto un abito che mostrasse un nuovo tatuaggio sulla sua clavicola sinistra, che è chiaramente dedicato a Machine Gun Kelly.

Dal top verde asimmetrico spunta il nuovo tatuaggio, le parole: "el pistolero", che significa "il pistolero" in spagnolo.

Indovina? "El pistolero" è uno dei soprannomi di Machine Gun Kelly, il cui vero nome è Colson Baker.

Come facciamo a esserne così sicuri? Lo rivela proprio Meghan in un interludio (traccia 14) del nuovo album di Gun Kelly, Tickets To My Downfall:

"Erano passati solo quattro mesi da quando eravamo qui e ti ho incontrato - non è possibile", dice Meghan nella registrazione, la penultima traccia dell'album. "Ti sei appena tatuato le mie iniziali. Ho appena tatuato il tuo soprannome su di me."

Nessun dubbio quindi, sapevamo dell'esistenza di questo tatuaggio, dovevamo solo vederlo.

Megan Fox e Machine Gun Kelly erano stati visti la prima volta insieme lo scorso giugno, dopo che l'ex marito di lei, Brian Austin Green, aveva annunciato la separazione.

Da allora sono inseparabili: MGK ha recentemente conosciuto i figli dell'attrice ed entrambi hanno più volte spiegato come tra loro sia stato un colpo di fulmine.

