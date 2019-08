Il nuovo tatuaggio di Jordyn Woods racconta la fine della sua amicizia con Kylie Jenner

"Ciò che è destinato a me non mi mancherà mai"

Jordyn Woods ha un nuovo tatuaggio e sembra raccontare il difficile anno che ha affrontato dopo lo scandalo con Tristan Thompson. Per ricapitolare, nel caso ti fossi perso qualche puntata: Tristan ha baciato Jordyn ad una festa, Khloé Kardashian ha scoperto l'infedeltà del suo compagno e padre della figlia True e ovviamente lo ha lasciato. Nel frattempo, anche Kylie Jenner ha rotto con Jordyn, sentendosi ferita dal comportamento della sua migliore amica nei confronti di sua sorella maggiore, mettendo per sempre la parola fine a un'amicizia che durava fin dalla loro infanzia.

Visualizza questo post su Instagram 🦈 Un post condiviso da HEIR JORDYN (@jordynwoods) in data: 14 Ago 2019 alle ore 4:51 PDT

Ora, Jordyn ha mostrato su Instagram un nuovissimo tatuaggio sul suo avambraccio sinistro, una frase che recita:

“What’s meant for me will never miss me”, in italiano: "Ciò che è destinato a me non mi mancherà mai".

La frase è uno stralcio da una citazione dello scrittore, teologo e studioso Al-Shafi:

"Il mio cuore è a suo agio sapendo che ciò che è destinato a me non mi mancherà mai e che ciò che mi manca non è mai stato pensato per me."

Insomma, il significato è molto chiaro, giusto?

ph. getty images