Il nuovo mini tatuaggio di Hilary Duff è la cosa più bella (e solare) che vedrai oggi

Così estivo

Hilary Duff ha appena aggiunto un nuovo adorabile tiny tattoo alla sua collezione di tatuaggi: un piccolo sole stilizzato appena sopra il polso. L'attrice ha più di 15 tatuaggi e l'ultimo arrivato si abbina perfettamente alla parola "shine" che ha scritto sul dito medio e alla stella che ha disegnata dietro al collo. Insomma, il luminoso tema planetario interpretato in tutti i modi.

"Oggi mi sono seduto un po' con @winterstone ♥ ️ grazie per il mio ☀️ è un'aggiunta brillante 😉" ha scritto Hilary nella didascalia con cui ha mostrato il nuovo tatuaggio su Instagram. Winterstone è uno dei tatuatori più famosi di Los Angeles, lo stesso che ha disegnato la splendida rosa che da qualche tempo percorre la schiena di Lady Gaga, un tatuaggio con cui ha celebrato il successo di "A Star is Born".

Ecco un primo piano del risultato finale:

Il piccolo sole di Hilary è l'ispirazione perfetta per chiunque stia pensando di regalarsi un tiny tattoo per ricordare l'estate 2019.

ph. getty images