Il nuovo caschetto “alla clavicola” di Ashley Benson è perfetto per il Back To School

O tornare in ufficio

Il caschetto è una tentazione irresistibile, al contempo il pensiero di dire addio alle lunghezze da principessa potrebbe riempirti di terrore - e ti capiamo benissimo. Forse però il ritorno a scuola o in ufficio può essere il momento giusto per diventare coraggiose e dare una svolta al look, perché diciamolo: il nuovo anno non inizia mai a Capodanno, ma sempre alla fine dell'estate e con l'inizio dell'autunno. Per liberarti dalle doppie punte bruciate dal sole estivo, non devi però per forza tagliare tutti i capelli, esiste una versione più lunga del caschetto, chiamata long bob o lob, un modo più sicuro di interpretare la tendenza, senza impegnarsi in qualcosa di spaventosamente corto. Caso in questione: il nuovo taglio di capelli di Ashley Benson!

Non mentiremo, siamo un tantino tristi per questo big chop, perché le lunghe onde da spiaggia della star di Pretty Little Liars erano davvero una meraviglia. Tuttavia, non possiamo che ammettere quanto sia altrettanto favoloso il suo nuovo caschetto, una novità nel mondo dei bob, al quale il suo hairstylist Marc Mena ha dato il nome "Clavicle Bob", in italiano "caschetto alla clavicola". Carino.

Non proprio un bob, neppure un taglio netto e pari, il bob alla clavicola è più lungo nella parte anteriore e scalato sulle lunghezze, regala un styling "arruffato" ad arte e incornicia il viso dell'attrice in modo superbo.

Insomma, sappiamo cosa chiedere al nostro prossimo appuntamento dal parrucchiere.

Qui, una foto di Ashley prima del "grande taglio" per vedere la differenza:

Oh, a proposito la storia d'amore tra Ashley e Cara Delevingne sta andando a gonfie vele. Le due star sono state fotografate mentre seguivano la finale degli US Open tra Serena Williams e Bianca Andreescu (vinta dalla seconda) e sono apparse più innamorate che mai.

Fai partire il video qui sotto per sapere com'è nata la storia d'amore tra loro:

ph. getty images